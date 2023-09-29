Москва, 29 сентября, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Сбер стал лидером в общебанковском рейтинге Европы по показателю силы бренда. Таких результатов Сбер смог добиться, даже несмотря на санкционное давление.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Из всех представленных в перечне компаний разных отраслей Сбер занял седьмую строчку с индексом 88,2, опередив такие бренды как Michelin, Lamborghini и Rolex. По стоимости среди европейских банк Сбер на четвертом месте, впереди — только HSBC, Santander и Barclays. Кроме того, Сбер, который находится в непростых условиях внешнего давления, вошёл в топ-40 самых дорогих европейских брендов, заняв 37-ю строчку в престижном рейтинге Brand Finance Europe5 002 023.

Согласно отчету Brand Finance, даже несмотря на непростую конъюнктуру и внешнее давление, российский банк демонстрирует высокие финансовые результаты. Сбер в таких сложных условиях продолжает разрабатывать инновационные продукты и сервисы мирового уровня и сохраняет доверие более 110 млн частных и корпоративных клиентов. Так, Сбер остаётся в топе сильнейших европейских брендов.

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Brand Finance — международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах.

Показатель «Сила бренда» рассчитывается через систему показателей и выражает, насколько эффективно компания инвестирует в бренд, развивает знание о нем, репутацию, лояльность клиентов и успешно ведёт бизнес.