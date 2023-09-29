Киев, 29 сентября, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Опубликованные властями Польши материалы о падении в 2022 году на территории этой страны украинской ракеты доказывают, что лидер киевского режима Владимир Зеленский сознательно лгал о непричастности Украины к этому событию, сообщает 29 сентября «Европейская правда».

Зеленский

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 сентября генеральный прокурор, министр юстиции Збигнев Зёбро заявил, что ракета, упавшая в ноябре 2022 года на востоке Польши, принадлежала Украине. Так он прокомментировал вопрос о месте запуска ракеты и её принадлежности конкретной военной группировке. Также генпрокурор Польши выразил сожаление из-за нежелания Киева сотрудничать в расследовании инцидента, предположив, что такое решение было принято «на высоком политическом уровне».

«Позиция (властей Украины — Прим. ред.) была абсолютно категорична. Киев исключал любую возможность того, что эта ракета могла быть украинской. Нет оправдания сознательному введению своего союзника и партнёра в заблуждение», — отметили авторы «Европейской правды».

Журналисты также предположили, что сознательное введение польской стороны в заблуждение может привести к ещё более серьёзным последствиям, нежели сам инцидент с падением ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши два человека погибли в результате падения ракеты. В Киеве заявили, что ракета была российской. В Минобороны России отметили, что ВС РФ никаких ударов по украинской территории вблизи польской границы не наносили. Об украинском происхождении ракеты вскоре после инцидента заявил президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что ракета принадлежала силам ПВО Украины.