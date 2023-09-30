Москва, 30 сентября, 2023, 08:50 — ИА Регнум. За год, прошедший с момента воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, паспорта граждан РФ получили 2,2 млн жителей этих регионов, а с учётом тех, кто получал российские паспорта ранее, их обладателями являются более трёх миллионов жителей, рассказали 30 мая в МВД в ответ на запрос ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«В период с 5 октября 2022 года по 30 сентября текущего года выдано более 2 миллионов 200 тысяч паспортов гражданина Российской Федерации. В общей сложности начиная с 2019 года основной документ получили более трёх миллионов жителей новых регионов», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего за получением российских паспортов обратились около 83% граждан, проживающих на этих территориях, отметила она.

В ведомстве также сообщили, что сразу после возвращения регионов в состав России в сентябре 2022 года началась работа по предоставлению жителям государственных услуг. Были разработаны необходимые нормативные правовые акты, организована работа профильных подразделений на местах, отметили в МВД. Для организации приёма документов на выдачу паспортов было развёрнуто до 150 временных пунктов, а также организована работа мобильных пунктов приёма и выдачи документов гражданам, проживающим в отдалённой местности, и маломобильным гражданам.

Помимо выдачи паспортов, в новых регионах России ведётся также работа по обмену автомобильных и водительских документов, отметили в ведомстве. Функционируют 28 профильных подразделений, в том числе мобильный комплекс. Уже перерегистрированы более 277 тыс. транспортных средств, выдано более 363,5 тыс. российских водительских удостоверений, принято более 36,7 тыс. теоретических и практических водительских экзаменов.

Кроме того, подразделения МВД начали принимать у граждан заявления на получение государственных услуг через единый профильный портал, отметили в ведомстве. Жителей активно информируют о возможности получения таких услуг, добавила Ирина Волк.

Договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации были подписаны в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, которые были проведены 23–27 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин 28 сентября 2023 года подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.