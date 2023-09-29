Берлин, 29 сентября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Центральноазиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, он играет важную роль в качестве моста по направлениям «Восток — Запад» и «Север — Юг». Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече глав государств Центральной Азии с членами Восточного комитета германской экономики в Берлине.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Сегодня центральноазиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве континентального моста по направлениям «Север — Юг», «Восток — Запад», — отметил он, добавив, что особое значение приобретает развитие Транскаспийского маршрута и его сопряжение со стратегией Global Gateway.

В среднесрочной перспективе объём грузопотока по этому коридору может быть увеличен в пять раз, в этом направлении ведётся планомерная работа, уточнил казахстанский лидер.

Он пригласил немецких партнёров принять участие в развитии портов Каспийского моря и Транскаспийского маршрута, а также совместном создании логистических центров и производстве транспортных судов.

Как передавало ИА Регнум, ранее британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания намерена и дальше содействовать Казахстану в поиске альтернативных маршрутов для экспорта его энергоносителей. Он отметил, что обсудил с казахстанскими коллегами перебои в поступлении из этой страны нефти и газа. В частности, речь шла о возможной помощи со стороны Великобритании в развитии проекта «Среднего коридора» — Транскаспийского международного транспортного маршрута, который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. Он добавил, что британская сторона заинтересована в наличии у Астаны нескольких вариантов работы с международными партнёрами.