Москва, 29 сентября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. БРИКС является не военным союзом, а площадкой для согласования странами позиций и выработки взаимоприемлемых решений, заявил 29 сентября в ходе выступления на церемонии открытия парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» президент РФ Владимир Путин.

«БРИКС — это не какой-то военный союз. Это просто площадка для согласования позиций и выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете, независимости, уважении друг друга», — сказал президент.

Россия, которая будет председательствовать в БРИКС в 2024 году, сделает всё, чтобы мировое большинство, которое входит в это объединение, чувствовало себя таковым и в отношении своих перспектив развития, отметил президент.

Президент также заявил, что приветствует решение целого ряда стран Латинской Америки присоединиться к деятельности БРИКС в качестве как полноправных участников объединения, так и его партнёров.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент в ходе своего выступления на конференции также заявил, что Россия и страны Латинской Америки во многом схоже смотрят на международные вопросы и стремятся к формированию многополярного мироустройства.

Владимир Путин также отметил, что Латинская Америка, страны которой проводят независимую политику, станет одним из ключевых игроков мировой политики в ближайшем будущем.

В августе 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги саммита БРИКС в ЮАР, по итогам которого членами организации стали шесть стран, в том числе Аргентина, заявил, что БРИКС не намерена ущемлять какие-либо страны и объединения и что проекты организации не направлены против кого-либо.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь назвал прошедший саммит БРИКС очень успешным, отметив, что его участники высказали необходимость укрепления экономик стран. Члены БРИКС нацелены на взаимоуважительное сотрудничество, сказал Песков.