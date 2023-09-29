Москва, 29 сентября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Современная финансовая система в мире выстроена таким образом, что обслуживает интересы «золотого миллиарда», при этом развивающиеся государства должны платить «оброк», такого положения дел быть не должно. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на парламентской конференции Россия — Латинская Америка.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Современные финансовые и кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого золотого миллиарда. И над этим, безусловно, надо думать», — подчеркнул российский лидер.

Он обратил внимание, что кредитные обязательства для развивающихся рынков — это уже «какой-то оброк».

«Это какая-то контрибуция. Этого не должно быть. Поэтому мы все вместе, объединяя усилия, должны менять правила и в этой международной сфере», — заявил глава государства, указав на то, что власти государств золотого миллиарда эксплуатируют почти все другие страны мира, злоупотребляют своим положением — и информационным, и технологическим, и финансовым.

По словам Путина, хотя внешне всё выглядит благообразно, международные финансовые институты и правила выстроены так, что обслуживают интересы этого золотого миллиарда.

Российский лидер упомянул о саммите Россия — Африка, который проходил в Санкт-Петербурге.

«И вот африканские лидеры так, как бы между прочим сказали, что совокупная долговая нагрузка на Африку свыше 1 трлн долларов. Это просто невозможно выплатить, имея в виду уровень экономического развития этих стран», — указал президент России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявлял, что Запад корыстно использует свои «правила», чтобы проводить политику «колониализма в новой упаковке». Как заявил Путин, страны БРИКС ни с кем не соревнуются и никому не противопоставляют свою политику. Однако, как указал президент, у процесса создания нового миропорядка есть непримиримые противники, которые стараются этот процесс затормозить. Так, страны «золотого миллиарда» делают всё, чтобы сохранить однополярный мир, который их устраивает и который им выгоден. При этом, как отметил Путин, мировое сообщество всё больше устает от давления Запада и становится готовым к равноправному сотрудничеству.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 13 октября 2022 года заявил, что Европа — это сад, а большая часть остального мира — джунгли. По его словам, Европа, созданная как сад, является «лучшей комбинацией политической свободы, экономической перспективы и социальной сплочённости».

Он высказал мысль, что сад не спрятать за высокими стенами, напротив — его нужно выводить в джунгли. Так что европейцам нужно сильнее погружаться в темы, волнующие остальной мир.

Назвав европейцев «привилегированными людьми», глава дипломатии ЕС заявил, что ему и его коллегам удалось создать «комбинацию этих трёх вещей: политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплочённость», но это не гарантирует выживания.

Заявив, что «джунгли могут нас слушать», Боррель посоветовал говорить правду, ведь этого, по его мнению, требует дипломатия, лгать нехорошо, но надо говорить при этом «не всю правду».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, то в сравнении Европы с садом, к которому прибег верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, не хватает некоторых уточнений: например, что сад построен путём ограбления остального мира.