Екатеринбург, 29 сентября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. В городе Заречном Свердловской области обнаружили тело жительницы города Екатеринбурга с признаками насильственной смерти. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Отмечается, что 28 сентября на территории коттеджного посёлка городского округа Заречный было найдено тело 39-летней жительницы города Екатеринбурга с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Уточняется, что в ходе расследования появилась информация о возможной причастности к убийству мужчины, которому на вид 30-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, возможно, рыжие.

Стражи порядка просят всех, кто опознал подозреваемого, сообщить информацию сотрудникам правоохранительных органов.

По данным СМИ, мужчина работал охранником либо разнорабочим у убитой женщины, её автомобиль был обнаружен на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово.

Как передавало ИА Регнум, тела двух человек — водителя и его пассажирки — обнаружены ночью в Измайловском проезде на востоке Москвы. Автомобиль был припаркован, тела 26-летнего мужчины и 23-летней женщины находились на заднем сиденье. Внешних признаков насильственной смерти нет. Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители в Звенигороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве прохожего из-за лая его собаки. Нападавшему за убийство грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

22 сентября в Санкт-Петербурге мужчина убил жену на глазах их 17-летней дочери. Девушка вызвала полицию, злоумышленника задержали. Дочь убитой рассказала, что родители начали ссориться, после чего отец не выдержал и расправился с женой.