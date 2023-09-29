Санкт-Петербург, 29 сентября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Санкт-Петербург расходует большие средства в связи с переездом в город компании «Газпром». Об этом заявил губернатор северной столицы Александр Беглов на заседании городского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Ранее крупнейшая российская энергетическая компания сменила место регистрации с Москвы на Санкт-Петербург.

По словам Беглова, на сегодняшний день город не получил соответствующих доходов в бюджет, но выполняет свои обязательства в отношении «Газпрома».

«Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — подчеркнул он, пояснив, что в городе для «Газпрома» была сделана развязка, сейчас строится соответствующий переход.

Губернатор добавил, что начинается строительство 32-й магистрали, 49-й магистрали, чтобы обеспечить подъезды к высотному зданию «Газпрома», расширяется внутриквартальная дорожная сеть.

«Это большие деньги, которые необходимо вкладывать», — приводит «Фонтанка» его слова.

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