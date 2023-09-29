Москва, 29 сентября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. У фигурантов первого в России уголовного дело о создании диверсионного сообщества есть риск получить наивысшую из предусмотренных мер наказаний — пожизненное заключение. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал юрист, правозащитник Владимир Новицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

Ранее появилась информация о возбуждении первого уголовного дела в России по статье 281.3 «Организация диверсионного сообщества или участие в нём», внесенной в Уголовный кодекс РФ 29 декабря 2022 года. Задержаны двое граждан России, которые в апреле этого года совершили поджоги релейных шкафов на Киевском направлении Московской железной дороги. Оба мужчины уже ранее имели проблемы с законом — одного судили за мошенничество, а второго — по 228-й статье УК РФ. Особенностью статьи 281.3 является то, что минимальное наказание за совершение такого преступления составляет 15 лет лишения свободы, а максимальное — пожизненный срок.

По мнению Новицкого, суд может избрать максимальную меру наказания для преступников только в одном случае.

«Речь о пожизненном пойдёт, если будут установлены тяжкие последствия с совершением конкретных действий. А здесь были совершены реальные конкретные действия, которые будут оцениваться со всей строгостью. Но это должно быть связано с преступной структурой или сообществом, о чём задержанный должен знать. Он не обязан знать их адреса, наименования и прочее, но он должен понимать, что он находится именно в такой структуре, а не индивидуально совершает противоправные действия», — рассказал Новицкий.

Как пояснил юрист, суд при избрании меры наказания для преступников может исходить из разных положений дела, будет учитываться множество фактов, объясняющих, в качестве кого задержанные участвовали в диверсии — организаторов или исполнителей.

«Потому что такая серьёзная санкция требует наличия некой структуры, конспиративных связей, расположения отдельных подразделений в разных местах, и об этом лицу, которое входит в такое сообщество, должно быть известно, что он в такой структуре», — поделился юрист.

При этом, по словам эксперта, наличие судимости у задержанных не подразумевает увеличение меры, особенно если наказание по прошлым статьям мужчины уже отбыли и понесли в полном размере.

«Единственное, что по условиям содержания — по такой статье по таким санкциям — предусмотрен минимум строгий режим. И если у них отбыто наказание, никаких условно-досрочных освобождений не было, то никаких дополнительных плюсов по назначенному наказанию быть не должно. Если что-то есть, то тогда по совокупности приговоров будут плюсоваться», — отметил Новицкий.

Ужесточение УК РФ в части противодействия диверсий произошло 29 декабря прошлого года. В Уголовном кодексе появились статьи 281.1 «Содействие диверсионной деятельности», 281.2 «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и 281.3 «Организация диверсионного сообщества или участие в нем». Все три предполагают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Диверсии на объектах транспорта участились в конце прошлого года. Поначалу уголовные дела за поджоги объектов РЖД возбуждались по статье «Умышленное уничтожение имущества», однако при раскрытии тех или иных преступлений стало выясняться, что исполнители чаще всего были завербованы спецслужбами Украины. Один из последних поджогов на железной дороге совершен в Краснодарском крае утром 24 сентября. Из-за инцидента на 16 минут был задержан пассажирский поезд.