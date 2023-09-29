Баку, 29 сентября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Бывший заместитель командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давид Манукян арестован за совершение ряда преступлений, говорится в опубликованном 29 сентября сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Служба государственной безопасности Азербайджана В Азербайджане арестовали экс-замкомандующего силами Армении в Карабахе

Отмечается, что Манукян, который был первым заместителем командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, арестован за «совершённые в Карабахе террористические преступления». Ему инкриминируют участие «в организации деятельности и управлении незаконными вооружёнными формированиями».

Манукяна задержали 27 сентября, ему предъявлены обвинения по статьям о терроризме, незаконном пересечении границы Азербайджана и создании незаконных вооруженных формирований. Мера пресечения в виде ареста назначена решением суда, уточнили в пресс-службе СГБ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября суд в Баку отправил под арест на четыре месяца бывшего государственного министра (соответствует должности премьера) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Его задержали днём ранее при попытке выехать в Армению через пункт пропуска «Лачин».

Варданяна обвиняют в финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооружённых формированиях или группировках, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.