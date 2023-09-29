Москва, 29 сентября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Россия рассматривает решение властей Латвии запретить русский язык в СМИ как грубейшую дискриминацию и проявление шовинистического национализма. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломат напомнила, что 28 сентября Сейм Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности, в соответствии с которой латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года запрещается вещание на русском языке.

Захарова отметила, что в русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса в этой стране, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в государстве продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке.

Показательно, что такие действия предпринимаются в государстве, где русский язык является основным средством общения для 40 процентов населения.

«Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии», — говорится в комментарии.

Как передавало ИА Регнум, воспитатели одного из детских садов в Латвии заставляли девочку приседать по 10 раз за каждое произнесённое русское слово, говорится в заявлении проекта по поддержке соотечественников Russians Фонда молодёжных и студенческих инициатив «Студмолодежь», которое было направлено на имя исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Авторы обращения отмечают, что государственные институты Латвии никак не отреагировали на подобные деяния. Кроме того, не учитывается возраст ребёнка и его физическое состояние при подобных нагрузках на организм, вследствие которых могут возникнуть непоправимые последствия.

Авторы призвали исполнительного директора ЮНИСЕФ разобраться в данном инциденте, дать правовую оценку и оградить россиян от дискриминации, физического и морального насилия.

В сентябре стало известно, что власти Латвии решили выгнать тысячи проживающих в стране россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку. Представитель управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майра Розе уточнила, что таких людей в стране «наберётся примерно 3600».

Латвийские власти назвали разгром России одной из главных целей внешней политики. Глава МИД республики заявлял, что, по его мнению, Россия «не скрывает», что рассматривает конфликт на Украине как конфликт с Западом, поэтому поражение России отвечает интересам Латвии, в том числе целям обретения независимости и безопасности.