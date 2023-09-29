Вашингтон, 29 сентября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Старейшая американская женщина-сенатор Диана Файнштейн умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил телеканалы Abcnews.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Диана Файнштейн

Отмечается, что Файнштейн стала первой женщиной-сенатором Калифорнии и прослужила шесть сроков, что является самым долгим сроком среди женщин в истории Сената.

Уточняется, что старейшая американская женщина-сенатор ушла из жизни в возрасте 90 лет. Она родилась в 1933 году в Сан-Франциско.

В феврале 2023 года Файнштейн объявила, что не будет добиваться переизбрания.

Новость дополняется