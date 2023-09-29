Ушла из жизни старейшая в США женщина-сенатор
Старейшая в США женщина-сенатор Диана Файнштейн ушла из жизни в 90 лет
Вашингтон, 29 сентября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Старейшая американская женщина-сенатор Диана Файнштейн умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил телеканалы Abcnews.
Rod Lamkey — CNP/Global Look Press
Диана Файнштейн
Отмечается, что Файнштейн стала первой женщиной-сенатором Калифорнии и прослужила шесть сроков, что является самым долгим сроком среди женщин в истории Сената.
Уточняется, что старейшая американская женщина-сенатор ушла из жизни в возрасте 90 лет. Она родилась в 1933 году в Сан-Франциско.
В феврале 2023 года Файнштейн объявила, что не будет добиваться переизбрания.
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