Москва, 29 сентября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В Зале Славы московского Музея Победы состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов уроженцам новых регионов России. Документы получили 20 молодых жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие было приурочено к Дню воссоединения новых регионов с Россией, который будет праздноваться 30 сентября.

Кадр из видео В московском Музее Победы вручили паспорта школьникам из новых регионов

«Для нас очень важно, что такое важное и знаковое событие — вручение первых паспортов проходит именно здесь, в Музее Победы. Мы, в свою очередь, сделали всё, чтобы это событие стало для вас незабываемым и памятным. Я уверен, что вы станете достойными гражданами нашей страны и наша великая, огромная Родина будет гордиться вами», — сказал в своём выступлении директор Музея Победы Александр Школьник.

Депутат Госдумы Сергей Колунов, также поздравив участников церемонии, напомнил, что в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, выдано уже более двух миллионов паспортов. Молодые люди, получившие документы в торжественной обстановке, в свою очередь отметили, что считают церемонию очень знаменательным событием.

«Получение первого паспорта в столице России, в Музее Победы — очень знаменательное событие. Меня переполняет чувство патриотизма и гордость за свою державу. И для меня особое значение имеет то, что что первый паспорт я получила именно здесь», — рассказала София Ковалева, жительница Розовки Запорожской области.

Участники церемонии также посетили фотовыставку «#ВМЕСТЕ». В экспозицию вошли снимки ТАСС, рассказывающие о становлении мирной жизни на освобожденных территориях, в том числе в Геническе, Мелитополе, Мариуполе, Донецке, Луганске и Энергодаре.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент Владимир Путин 28 сентября подписал закон о праздновании Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

В Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, которые были проведены 23–27 сентября 2022 года.