Пекин, 29 сентября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Потери в ВСУ заставляют главу киевского режима Владимира Зеленского прибегать к беспрецедентным мерам, чтобы восполнить состав армии, пишет Asia Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Долгожданные весенние и летние наступательные операции Киева не принесли того эффекта, на который рассчитывали на Западе. На самом деле всё с точностью до наоборот», — отмечает издание.

Несмотря на всестороннюю поддержку Североатлантического альянса, украинские военные не смогли достичь успехов на поле боя, вследствие чего Киеву придётся провести очередную мобилизацию, считает автор.

«Киев прибегает ко всё более драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное количество военнослужащих», — пишет автор.

Так, добавил он, украинские власти недавно распространили мобилизацию на группы населения, ранее не подлежавшие призыву, например, на инвалидов.

Кроме того, нововведения в системе призыва и запрет мужчинам призывного возраста покидать территорию страны приводят к моральному упадку среди граждан, заключило издание.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы.

В армию на Украине также будут призывать мужчин с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. В ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек, добавил глава государства.