Москва, 29 сентября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Газпромбанк и ДОМ.РФ реализовали первую в России сделку по устойчивой секьюритизации ипотечного портфеля. Объем ипотечных облигациий составляет 29,8 млрд рублей. Бумаги обеспечены портфелем «зелёных» и социальных жилищных кредитов, выданных Газпромбанком, и поручительством ДОМ.РФ. Такой выпуск на российском рынке происходит впервые.

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«Впервые на российском рынке ипотечные облигации обеспечены «зелёными» и социальными жилищными кредитами, а их соответствие статусу облигаций устойчивого развития подтверждена независимым верификатором. Газпромбанк активно участвует в реализации повестки устойчивого развития, предоставляя как экспертную поддержку клиентам по вопросам ESG трансформации, так и разрабатывая продукты и услуги с учётом практик ответственного финансирования», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин.

Выпуск включен в сектор устойчивого развития Московской биржи. Он вошёл в пятерку крупнейших размещений ESG-облигаций на российском рынке. Кроме того, выпуск соответствует принципам социальных облигаций и — в части «зелёных» кредитов — принципам «зелёных» облигаций ассоциации рынков капитала и таксономии «зелёных» проектов. Верификацию провело рейтинговое агентство АКРА. Критерии отбора кредитов соответствуют концепции социальных облигаций и концепции зеленых облигаций ипотечного агента ДОМ.РФ.

Размещение ипотечных облигаций осуществляется в соответствии с подписанным в 2019 году между Газпромбанком и ДОМ.РФ меморандумом о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме до 350 млрд рублей. По словам первого вице-президента Газпромбанка Алексея Поповича, сделка является результатом многолетнего и плодотворного сотрудничества с ДОМ.РФ. «Банком и ДОМ.РФ обсуждается реализация еще одной сделки в текущем и, возможно, нескольких в следующем. Мы крайне заинтересованы в секьюритизации ипотечных кредитов не только на вторичном, но и на первичном рынке жилья», — добавил Попович.

Половина от общего объема выпуска — это ипотека, предоставленная для приобретения жилья на первичном рынке, по которым получено право собственности.

Более 65% выпуска сформировано из кредитов, выданных Газпромбанком по «Семейной», «Льготной», «Дальневосточной» ипотеке, а также льготной ипотеке для ИТ-специалистов. Другие 35% — это жилищные кредиты семьям с детьми, заёмщикам старше 55 лет и кредиты, выданные в рамках социальных программ обеспечения жильём сотрудников промышленных предприятий. Из них 7% относится к «зелёным» кредитам на покупку квартир в домах с классом энергоэффективности А, А+ или А++.

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«Группа ДОМ.РФ является крупнейшим эмитентом и одновременно, второй год, организатором номер один выпусков ESG-облигаций в России. При этом мы ценим возможность делиться собственной экспертизой при размещении ценных бумаг наших партнёров», — отметила директор подразделения «Устойчивое развитие и международное сотрудничество» ДОМ.РФ Марина Слуцкая. Она добавила, что выпуск расширил линейку ESG-продуктов ДОМ.РФ, став первым выпуском облигаций устойчивого развития в стране. «Кредиты, секьюритизированные через этот выпуск ИЦБ, обеспечили улучшение жилищных условий более 26 тыс. граждан и сокращение почти 900 т парниковых газов ежегодно. Всё это способствует качественному улучшению уровня жизни граждан и уменьшению негативного влияния на окружающую среду», — подчеркнула Слуцкая.