Тула, 29 сентября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Заседание Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств позволит укрепить сотрудничество в сфере безопасности. Так губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал международную встречу, состоявшуюся сегодня, 29 сентября, в областном центре. Он подчеркнул, что для региона огромная честь принимать такое значимое мероприятие.

Пресс-служба правительства Тульской области В Тулу прибыли министры обороны стран Содружества Независимых Государств

«Верность традициями, мощный промышленный потенциал и патриотизм жителей — главные черты нашего региона», — заявил Алексей Дюмин. Поэтому, по мнению главы Тульской области, неслучайно, что заседание Совета министров обороны стран СНГ проходит именно здесь. «Уверен, заседание позволит укрепить сотрудничество между нашими государствами в сфере безопасности», — отметил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, сегодня в Тулу для участия в заседании прибыли главы делегаций восьми стран Содружества Независимых Государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. На площади Победы в областном центре состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» с участием Алексея Дюмина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и глав делегаций стран СНГ.

Пресс-служба правительства Тульской области В Тулу прибыли министры обороны стран Содружества Независимых Государств

Гости также посетили одно из ведущих оборонно-промышленных предприятий региона — конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова. Они осмотрели цех сборки тяжелых машин и ознакомились с образцами военной техники и вооружения. 82-е заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ состоялось в тульском музее оружия.