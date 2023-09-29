Министр энергетики РФ прибыл на Ставрополье с рабочим визитом
Минеральные Воды, Ставропольский край, 29 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Министр энергетики России Николай Шульгинов прибыл в Минеральные Воды с рабочим визитом. Он проведёт выездное заседание правительственной комиссии с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа, в котором примет участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Выездное заседание правительственной комиссии открылось 29 сентября на базе выставочной площадки «МинводыЭКСПО», передает издание «Победа 26». Основной темой стала подготовка субъектов Северо-Кавказского федерального округа к отопительному сезону. Некоторые главы республик федерального округа присутствовала на совещании лично, а часть подключилась в формате видео-конференц-связи.
Одним из участников заседания стал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, в крае продолжается подготовка к сезону холодов — ход работ держит на контроле региональное минЖКХ.
«Подготовку к новому отопительному сезону начинаем сразу в конце предыдущего. Хочется отметить, что мы провели очень большую работу за последние восемь-девять лет, связанную с сокращением потерь в электросетях края. Каждый житель региона ощутил это на себе», — сказал губернатор.