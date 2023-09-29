Минеральные Воды, Ставропольский край, 29 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Министр энергетики России Николай Шульгинов прибыл в Минеральные Воды с рабочим визитом. Он проведёт выездное заседание правительственной комиссии с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа, в котором примет участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Владимиров

Выездное заседание правительственной комиссии открылось 29 сентября на базе выставочной площадки «МинводыЭКСПО», передает издание «Победа 26». Основной темой стала подготовка субъектов Северо-Кавказского федерального округа к отопительному сезону. Некоторые главы республик федерального округа присутствовала на совещании лично, а часть подключилась в формате видео-конференц-связи.

Одним из участников заседания стал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, в крае продолжается подготовка к сезону холодов — ход работ держит на контроле региональное минЖКХ.

«Подготовку к новому отопительному сезону начинаем сразу в конце предыдущего. Хочется отметить, что мы провели очень большую работу за последние восемь-девять лет, связанную с сокращением потерь в электросетях края. Каждый житель региона ощутил это на себе», — сказал губернатор.