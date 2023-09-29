Москва, 29 сентября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. В аварийный запас лётчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые стали укладывать пистолет-пулемёт ПП-2000. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС Юрий Грехов во время осмотра Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

Виталий Белоусов/РИА Новости 9-мм пистолет-пулемёт ПП-2000

На предприятии министр обороны России Сергей Шойгу показал главам делегаций оборонных ведомств стран Содружества Независимых Государств образцы разработанных в Конструкторском бюро вооружений, в том числе пистолет-пулемёт ПП-2000.

«В НАЗ (носимый аварийный запас) под сидение лётчика закладываем», — уточнил членам делегаций находившийся рядом Юрий Грехов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3836114" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, главы делегаций оборонных ведомств стран Содружества Независимых Государств, прибывшие в Тулу на заседание Совета министров обороны стран СНГ, посетили предприятие оборонно-промышленного комплекса России в Туле. Руководители делегаций посетили АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова». Они осмотрели производственную площадку предприятия, где выпускают тяжёлую военную технику. Гости ознакомились с многоцелевым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ» на колесном шасси «Тайфун-К», БМП-2М с боевым отделением «Бережок» и ЗРПК «Панцирь-С1».

Им также были представлены комплекс средств автоматизированного управления огнём артиллерийских подразделений «Малахит» и образцы стрелково-гранатометного вооружения, которые подтвердили своё высокое качество и эффективность в зоне проведения спецоперации.