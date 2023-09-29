Военные лётчики РФ впервые получили на вооружение автоматы
В аварийный запас военных лётчиков России включили пистолет-пулемёт ПП-2000
Москва, 29 сентября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. В аварийный запас лётчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые стали укладывать пистолет-пулемёт ПП-2000. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС Юрий Грехов во время осмотра Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
На предприятии министр обороны России Сергей Шойгу показал главам делегаций оборонных ведомств стран Содружества Независимых Государств образцы разработанных в Конструкторском бюро вооружений, в том числе пистолет-пулемёт ПП-2000.
«В НАЗ (носимый аварийный запас) под сидение лётчика закладываем», — уточнил членам делегаций находившийся рядом Юрий Грехов.
Как передавало ИА Регнум, главы делегаций оборонных ведомств стран Содружества Независимых Государств, прибывшие в Тулу на заседание Совета министров обороны стран СНГ, посетили предприятие оборонно-промышленного комплекса России в Туле. Руководители делегаций посетили АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова». Они осмотрели производственную площадку предприятия, где выпускают тяжёлую военную технику. Гости ознакомились с многоцелевым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ» на колесном шасси «Тайфун-К», БМП-2М с боевым отделением «Бережок» и ЗРПК «Панцирь-С1».
Им также были представлены комплекс средств автоматизированного управления огнём артиллерийских подразделений «Малахит» и образцы стрелково-гранатометного вооружения, которые подтвердили своё высокое качество и эффективность в зоне проведения спецоперации.