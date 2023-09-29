Москва, 29 сентября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Герой России, замкомвзвода Иван Калашников с позывным Большой рассказал о бое у посёлка Урожайное президенту Владимиру Путину во время встречи в Кремле 29 сентября.

Кадр из видео Герой России Иван Калашников

По данным Минобороны, пятеро бойцов отбили атаку 12 украинских штурмовиков на южнодонецком направлении и обратили их в бегство. Калашников принял на себя основной накал боя. Он вёл постоянный прицельный огонь на виду у противника, ещё двое бойцов действовали с флангов из блиндажей. Два бойца в бое возле Урожайного были ранены.

«Враг высадился неподалёку от нас. Предпринял наступление на нас. Встретили и воевали», — начал свой рассказ Калашников.

Бой длился около часа, уточнил он. Потом украинские штурмовики отступили, российские артиллеристы помогли своим бойцам. Затем начала работать артиллерия противника, применять кассетные боеприпасы. Среди российских бойцов появились погибшие.

Другие участники боя, ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов, рассказали о полученных ранениях. В одного из них попали три осколка, предстоит операция. Другой был ранен в ноги и плечи в результате разрыва гранаты.

Старший сержант Виктор Хамаганов подключился ко встрече по видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени Вишневского.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на встрече с военными, проявившими себя в бою под Урожайным, назвал их действия знаковым примером мужества и героизма. Он почтил минутой молчания двоих осуждённых, которые добровольно отправились в зону СВО и погибли в том бою. Эти люди отдали жизни за Родину и искупили свою вину, власти обязательно окажут помощь их близким, сказал президент.