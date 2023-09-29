Вашингтон, 29 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Сайт Североатлантического альянса опубликовал аналитическую статью, в которой говорится, что Россия в гипотетической войне с НАТО якобы первой применит ядерное оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта», — пишет бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер.

По его мнению, это означает, что «сдерживание российской ядерной эскалации станет даже более важным, чем сдерживание российской агрессии с применением обычных вооружений».

Альянс не должен думать, что, если Москва не использует ядерное оружие на Украине, она «не применит его против стран НАТО в других обстоятельствах».

Автор сделал вывод о том, что Североатлантическому альянсу необходимо «усиливать ядерное сдерживание».

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что США преследует свои идеалы — самим остаться в стороне от украинского конфликта, а Европу превратить в руины, поэтому, как подтвердило исследование RAND, Вашингтон в лице НАТО не станет отвечать на удар России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США, полагаясь на авось, разрушили международную систему договоренностей по ядерному оружию и обеспечению стратегической стабильности. Министр уточнил, что ядерной войны не желает никто, однако создавали систему противовесов и подписывали договоры по противоракетной обороне, ракетах средней и малой дальности, а также о стратегических наступательных вооружениях не зря.