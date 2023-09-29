Москва, 29 сентября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Бойцы танкового батальона 225 полка опубликовали в сети кадры прокладки маршрутов в минных полях противника. Наряду со штатными средствами разминирования, танкисты используют одну из боевых машин в качестве «танка-камикадзе», который направляется на минное поле без экипажа на борту.

Кирилл Брага/РИА Новости

Как отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский, подобная тактика позволяет прокладывать бреши в минных заграждениях без угрозы жизни экипажа машины.

«На видео можно видеть классический и новый способы траления. Первый — танк с минным тралом ТМТ-К проходит по минно-взрывным заграждениям. Принцип простой: трал наезжает на мину, она детонирует, танк остаётся невредимым. Потом в дело вступает техническая новинка — беспилотный танк-камикадзе Т-62. Собственно, он очень условно «беспилотный», потому что там тоже есть механик-водитель. На финальном отрезке он выпрыгивает из машины, его подбирает первый танк. Перед этим мехвод, скорее всего, фиксирует рычаг управления на положении «вперёд». Танк уезжает вперёд и подрывается, видимо, дистанционно, среди минного поля», — отметил эксперт.

Он напомнил, что ранее подобная тактика уже применялась для атак на позиции украинских войск. Усилиями бойцов одного из подразделений российской армии танк Т-62 был заминирован и отправлен на таран позиций противника. Однако, скорее всего, речь идёт о частной инициативе бойцов отдельного подразделения, а не о некоей глобальной тенденции. Также не исключено, что в «беспилотные» превращаются машины, имеющие некие дефекты, не позволяющие использовать их по прямому назначению.

Не случайно в обоих эпизодах фигурируют танки Т-62, скорее всего, снятые с баз хранения, где они провели не один десяток лет. Поэтому использование отдельных машин в таком качестве выглядит вполне рациональным. Однако оценить успех подобной тактики довольно трудно.

«Видно, что первый танк, который не беспилотник, часть мин «снял», проделал маршрут. Думаю, что это происходило в условной «серой зоне». Ближе к позициям противника есть риск попасть под удар, поэтому посылают «танк-камикадзе». Удалось ли пробить таким образом брешь в минных заграждениях? Думаю да. Потом машину подорвали, чтобы противник не забрал себе, видимо так», — добавил Александр Михайловский.

Ранее российские войска начали массово получать танки Т-62, снимаемые с хранения. Машины поступают на вооружение частей, формируемых из граждан, призванных в ряды армии по мобилизации. Часть машин выполняет задачи самоходных артиллерийских установок и используется для обстрела позиций противника с закрытых защищённых позиций.