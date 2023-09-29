Осло, 29 сентября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Власти Норвегии вводят запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ночь с 3 октября, сообщили 29 сентября в МИД королевства.

Carsten Rehder/Global Look Press

«Изменения вступают в силу в полночь на вторник, 3 октября», — говорится в заявлении министерства на сайте правительства.

МИД уточнил, что зарегистрированные в России личные автомобили с девятью и менее сиденьями «больше не могут ввозиться в Норвегию, в том числе для временного въезда».

Ограничения не распространяются на автомобили, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, а также их родственников.

Кроме того, исключения сделаны для дипломатического транспорта и автомобилей, которые принадлежат международным организациям.

Как сообщало ИА Регнум, в Еврокомиссии ранее заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Позднее ЕК скорректировала инструкции по новым антироссийским ограничениям. Они касаются запрета на въезд автомобилей с российскими номерами в страны Евросоюза и провоза личных вещей.

С 13 сентября в Эстонию был запрещён въезд автомобилей с российской регистрацией. К аналогичным мерам присоединились Латвия и Литва.