Манама, 29 сентября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала против предложения о полной приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщается на странице организации в соцсети X.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Генассамблея проходит в Бахрейне 28 и 29 сентября. Из 152 членов МПК 74 выступили против исключения России, 65 — за, ещё 13 воздержались.

При этом МПК по-прежнему обсуждается возможность частичной приостановки членства Паралимпийского комитета России.

Как сообщало ИА Регнум, МПК приостановил членство ПКР в организации 16 ноября 2022 года.

ПКР счёл такое решение незаконным, необоснованным, лишённым каких-либо правовых оснований и грубо нарушающим всю нормативную базу МПК. Как подчеркнул Рожков, МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил свои членские обязательства, прописанные в уставе МПК. ПКР направил жалобу на это решение в апелляционный трибунал.

В мае 2023 года Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию ПКР и отменил отстранение организации.