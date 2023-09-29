Вашингтон, 29 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В работе сервиса для общения Discord 29 сентября произошёл массовый сбой, сообщили пользователи на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Fabian Sommer/Global Look Press

Сервис зафиксировал более 13 тысяч жалоб на сбой, поступивших из США. Проблемы возникают как с приложением Discord, так и с веб-версией. О сбое сообщают и пользователи из целого ряда других стран, включая Россию, Великобританию, Германию и Индию.

О причинах сбоя не сообщается. Официальный аккаунт Discord в социальных сетях проблемы в работе сервиса не подтверждал. Пользователи начали сообщать о них около 12:30 мск.

Социальная сеть Discord была создана в 2015 году. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи и обмениваться сообщениями. По данным сервиса, у него около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 марта 2023 года вступили в силу новые положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они запрещают использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Речь идёт о Discord, Microsoft Teams, Skype for Business Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.

В июне 2023 года Госдума в третьем чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за незаконное использование зарубежных мессенджеров.

12 августа интернет-пользователи в России массово жаловались на работу поисковика Google. По данным Downdetector, пользователи сообщили о 496 проблемах, возникающих при поиске информации. 55% жалоб связаны с общими проблемами, 35% — с работой сайта. Остальные пользователи сообщали о трудностях при входе в систему.