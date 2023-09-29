Москва, 29 сентября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за неделю уничтожили пять боевых самолётов ВСУ, сообщил 29 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Валентин Капустин/РИА Новости

Так, в районе населённого пункта Торецкое в ДНР был сбит украинский штурмовик Су-25.

На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя Миг-29 ВСУ.

Ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены два поставленных из Польши истребителя Миг-29, которые были модернизированы для применения западного ракетного вооружения.

Кроме того, средствами ПОВ в районе населённого пункта Клещеевка в ДНР был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Как сообщало ИА Регнум, с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 482 самолёта ВСУ, 250 вертолётов, 7252 БПЛА, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 210 танков и других бронированных машин, а также 13 590 единиц специальной военной автомобильной техники.

По словам президента России Владимира Путина, солдаты ВСУ отказываются использовать в ходе боёв танки западного производства, и это не случайно. Эти танки являются приоритетной целью российских войск — их уничтожают в первую очередь на поле боя.