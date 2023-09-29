Москва, 29 сентября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили два поставленных из Польши на Украину истребителя МиГ-29, модернизированных под западные ракеты, сообщили 29 сентября в Министерстве обороны РФ.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

«Ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены ещё два поставленных из Польши истребителя Миг-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Всего за минувшую неделю ВКС уничтожили пять боевых самолётов Воздушных сил Украины, отметил Конашенков. В районе Торецкого в ДНР был сбит штурмовик Су-25, а на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя Миг-29.

Всего за время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 482 самолета, 250 вертолетов и 7252 беспилотных летательных аппарата противника, сообщили в Минобороны 29 сентября.

Также 29 сентября в ведомстве сообщили о нанесении в период с 24 по 29 сентября девяти групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины, в частности, по местам подготовки диверсантов, пунктам размещения иностранных наёмников и складам вооружения.

В зоне спецоперации был уничтожен пункт управления «Иностранного легиона» и два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, сообщил Конашенков. На донецком направлении за минувшую неделю была отражена 31 атака противника, на краснолиманском — 12, на запорожском — 8, на донецком направлении — 4 атаки, отметили также в ведомстве.