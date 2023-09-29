Москва, 29 сентября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Одно из украинских подразделений отказалось выполнять боевые задачи на запорожском направлении из-за больших потерь. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 29 сентября на брифинге.

Mihir Melwani/Global Look Press

Он уточнил, что речь идёт о 47-й механизированной бригаде ВСУ, военнослужащие которой отказались выполнять боевые задачи в районе села Работино из-за понесённых потерь.

Командование ВСУ в настоящее время выводит бригаду в тыловой район.

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