Москва, 29 сентября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за неделю на краснолиманском направлении 12 атак ВСУ, потери противника составили более 360 военных, сообщил 29 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате грамотных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнемётных систем отражены 12 атак противника», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что потери ВСУ за неделю на указанном направлении составили более 360 украинских военных, 20 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 12 орудий.

Как сообщало ИА Регнум, на краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки войск «Центр» вскрыла и подавила до 20 артиллерийских расчётов ВСУ. Был поражен 120-миллиметровый миномет, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и пикап.

Натиск российских войск вынуждает украинскую армию отступать, для отражения атак Киеву не хватает военной мощи, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.