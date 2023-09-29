Астрахань, 29 сентября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Испытания высокоточных ударных ракет в России будут продолжены, заявил 29 сентября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

Медведев 29 сентября посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области.

«Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты. Испытания её будут продолжены», — заявил он.

По его словам, сегодня приобретается очень важный опыт, давая отпор противнику, который «буквально напичкал самыми новыми видами вооружений Украину».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что ситуация вокруг Украины усиливает вероятность прямого конфликта между Россией и НАТО. В этой связи он напомнил о последних событиях, связанных с Киевом, в частности о передаче противнику американских танков Abrams, обещаниях поставок ракет большей дальности, а также чествовании ветерана СС «Галичина» в Канаде.

На полях Восточного экономического форума 12 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что в России работают над созданием оружия, действующего на новых физических принципах. Он подчеркнул, что уже в ближайшей исторической перспективе безопасность любой страны будет зависеть от подобной техники.