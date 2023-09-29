Москва, 29 сентября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. России необходимо добиться устойчивости к средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и поставляются этим военным блоком врагу России, заявил 29 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Западные страны продолжают «пичкать» Украину оружием и намереваются продолжить это делать, отметил Медведев.

«Главное, чего мы должны добиться, — это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу», — отметил заместитель председателя Совбеза в ходе совещания на полигоне Капустин Яр.

Россия активно модернизирует военную технику и старается находить контрмеры в отношении даже самых новых образцов западной военной техники и продолжит эту работу вплоть до окончательной победы, добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе совещания Медведев также отметил, что испытания высокоточных ударных ракет в России будут продолжены. В настоящее время Россия приобретает очень важный опыт, необходимый для того, чтобы давать отпор противнику, который поставляет всё больше новых вооружений на Украину, сказал он.

Ситуация вокруг Украины усиливает вероятность прямого конфликта между Россией и НАТО, отмечал Медведев ранее в сентябре 2023 года. В числе факторов, которые об этом свидетельствуют, — передача ВСУ американских танков Abrams, обещания поставок ракет большей дальности и чествование ветерана СС «Галичина» в Канаде, сказал зампред Совета безопасности.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября заявил, что западные страны поставляют Украине всё новые виды вооружения, но оно оказывается неэффективным в боях с ВС РФ и «постепенно утрачивается на поле боя».