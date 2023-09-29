Москва, 29 сентября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Оперативники национального центрального бюро Интерпола МВД России совместно с сотрудниками столичной полиции задержали в Москве двух граждан Таджикистана, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и находившихся в международном розыске, передаёт 29 сентября «МВД Медиа».

Petrov Sergey/Global Look Press

«По информации таджикской стороны, два дорогостоящих автомобиля были переданы злоумышленникам для последующей продажи. Однако полученные в результате сделки денежные средства бывшему владельцу машин они не отдали. Причинённый потерпевшему ущерб составил более 68 тысяч долларов США», — заявила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Правоохранители выяснили, что обвиняемые в августе 2023 года покинули территорию Таджикистана и были объявлены в международный розыск, отметили в МВД. Решается вопрос об их выдаче властям Таджикистана, добавила Волк.

В августе 2023 года сообщалось, что МВД ограничило полномочия Интерпола в России в оперативно-разыскной деятельности. Подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств, среди которых Интерпол, могут проводить только опросы, наведение справок, а также отождествление личности.

В марте 2023 года власти Перу выдали России Леонида Лаврова, бывшего менеджера офиса одного из российских банков, обвиняемого в покушении на мошенничество и крупной краже из банковского хранилища. По версии следствия, злоумышленник вступил в сговор для тайного хищения мошенническим способом принадлежащих банку и страховой компании денежных средств, но подельники не смогли довести до конца свой умысел по не зависящим от них обстоятельствам. В 2017 году Лавров был объявлен в международный розыск, в Перу его задержали в октябре 2021 года.