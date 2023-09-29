Москва, 29 сентября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Восстановительные работы развёрнуты на всей освобождённой территории новых регионов, вошедших в состав России. Это говорится в комментарии пресс-службы Минстроя России, в связи с распространением данных об отсутствии планов по восстановлению некоторых городов в новых регионах России.

Александр Сухов/РИА Новости

«Работы по восстановлению и развитию организуются повсеместно, в каждом освобожденном населённом пункте», — говорится в комментарии.

Отмечается, что в некоторых населённых пунктах, освобождение которых произошло недавно, сейчас ведутся первичные обследования, которые являются начальной стадией восстановительного процесса. Данный процесс может занять большее время, уточнили в пресс-службе.

В комментарии также указано, что все объекты на освобожденных территориях, которые подлежат восстановлению, вносятся в план восстановления. При этом в первую очередь восстанавливаются наиболее социально значимые объекты, необходимые для жизнедеятельности, другие объекты будут восстанавливаться в очереди следующего порядка.

В пресс-службе уточнили, что в 2023 году планируется восстановить свыше 6 тысяч объектов, в том числе с учётом подготовки к осенне-зимнему периоду.

«Одновременно с этим Минстрой России при участии других органов власти активно занимается интеграцией новых регионов в социально-экономическое пространство России, в том числе для доведения их к 2030 году до общероссийского уровня жизни согласно поручению президента России», — отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября министр строительства России Ирек Файзуллин заявил, что некоторые города в новых регионах России, почти полностью уничтоженные в результате обстрелов ВСУ и в ходе освобождения от украинской армии, восстанавливать не будут. Он уточнил, что город Попасная было решено не восстанавливать.

В августе 2022 года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что город Попасная почти полностью разрушен и, вероятно, восстановлению не подлежит.

Власти ЛНР сосредоточатся на том, чтобы люди, которые остались на освобожденных территориях, и те, кто туда возвращается, получили доступ к основным коммунальным услугам, отметил Пасечник. Специальная комиссия определит, какие дома подлежат восстановлению или пригодны для проживания, в них и будут расселены люди, пояснил он.