Москва, 29 сентября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память осуждённых, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, во время встречи с отличившимися в бою военнослужащими 29 сентября в Кремле.

Кадр из видео Президент РФ Владимир Путин

Президент отметил, что двое осуждённых, которые добровольно отправились в зону СВО и погибли в бою возле Урожайного, отдали жизни за Родину и искупили свою вину. Власти сделают всё, чтобы оказать помощь их близким.

«Хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину, и они искупили свою вину в полной мере», — сказал Путин.

Он добавил, что сегодня прошли похороны одного из погибших бойцов, и предложил почтить их память минутой молчания.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин встретился с участниками спецоперации, удостоенными государственных наград за героические действия в районе Урожайного. Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что пять российских бойцов на южнодонецком направлении отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать.