Лондон, 29 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Великобритания ввела санкции в отношении ряда руководителей новых регионов России, а также главы МЧС РФ Александра Куренкова и Центральной избирательной комиссии России, сообщили 29 сентября в пресс-службе правительства Великобритании.

Mara Brandl/Global Look Press

В частности, ограничения введены в отношении председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко и главы областного избиркома Марины Захаровой, заместителя главы администрации Запорожской области Виктора Емельяненко и главы избиркома региона Галины Катющенко, и. о. заместителя председателя правительства ДНР Владимира Ёжикова и заместителя руководителя администрации главы ЛНР Игоря Бабкина.

Кроме того, санкции введены в отношении секретаря ЦИК РФ Натальи Будариной и министра юстиции Республики Крым Олега Шаповалова.

Внесённым в санкционный список запрещён въезд на территорию Великобритании. Их активы на территории этой страны в случае обнаружения таковых будут заморожены.

Расширение санкционного списка связано с референдумами о вхождении в состав РФ, которые были проведены в этих регионах в сентябре 2022 года, отметили в правительстве Великобритании.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Россия ввела новые ответные санкции против Великобритании, включив в список 23 человека, в том числе начальника Штаба обороны вооружённых сил Великобритании Энтони Радакина и председателя Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри.

Радакин курирует подготовку боевиков ВСУ на британской территории, а Алессандри причастна к формированию стратегии Лондона на украинском направлении, отметили в Министерстве иностранных дел России. Санкции связаны с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, добавили в ведомстве.