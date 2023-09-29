Москва, 29 сентября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с участниками спецоперации, которые были удостоены государственных наград, сообщает 29 сентября пресс-служба Кремля.

Кадр из видео Президент Владимир Путин встретился с рядовым Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым и старшим сержантом Виктором Хамагановым (принимал участие во встрече по видеосвязи)

Глава государства встретился с рядовым Иваном Калашниковым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, рядовым Вячеславом Тарасовым, а также старшим сержантом Виктором Хамагановым.

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Путин сообщил, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил ему р сражениях под Урожайным.

«Это один из знаковых примеров мужества и героизма», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о героическом бое российских военных в районе посёлка Урожайное на южнодонецком направлении.

Так, пять российских военных под командованием замкомвзвода Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам министра обороны, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а ещё двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.

Министерство обороны опубликовало видео героического боя. В этот же день стало известно, что министр обороны России представил к званию Героя Российской Федерации заместителя командира взвода Ивана Калашникова.