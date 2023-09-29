Москва, 29 сентября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В России начали возбуждать уголовные дела по статье 281.3 «Организация диверсионного сообщества или участие в нём», внесенной в Уголовный кодекс РФ 29 декабря 2022 года в связи с участившимися фактами диверсий на территории России. Особенностью этой статьи является то, что минимальное наказание за совершение такого преступления составляет 15 лет лишения свободы, а максимальное — пожизненный срок.

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В распоряжении ИА Регнум оказалась информация о возбужденном по этой статье уголовном деле в отношении двух жителей столичного региона. Как сообщил собеседник агентства, на данный момент молодые люди обвиняются в совершении трех диверсионных актов на Киевском направлении Московской железной дороги РЖД. Ущерб от действий диверсантов оценивается более чем в треть миллиона рублей.

«Уже доказанные диверсии эта группа совершила 5, 6 и 11 апреля. Во всех трех случаях были подожжены релейные шкафы, отвечающие за сигнализацию, централизацию и блокировку», — рассказал источник ИА Регнум.

За перечисленные преступления задержаны 21-летний москвич Кирилл Горьков и 36-летний житель Наро-Фоминского района Московской области Евгений Заичкин. Оба сейчас содержатся в одном из следственных изоляторов столицы. Младший из фигурантов до задержания уже имел судимости за мошенничество, угон автомобиля без цели хищения и незаконное пересечение границы, его старший товарищ судим по «наркоманской» 228-й статье УК РФ.

«Уголовное дело по статье «Организация диверсионного сообщества или участие в нём» возбуждено только в конце сентября, Управлением ФСБ по Москве и Московской области», — подытожил наш собеседник.

По информации ИА Регнум, дело возбуждено по обеим частям статьи 281.3 УК РФ — за организацию диверсионного сообщества и за участие в нем. Агентство не располагает данными о том, кому из арестованных следствие отводит роль главаря диверсионной группы. На момент публикации ИА Регнум не располагает официальными комментариями ФСБ России о возбуждении уголовного дела за организацию диверсионной группы.

Ужесточение УК РФ в части противодействия диверсий произошло 29 декабря прошлого года. В Уголовном кодексе появились статьи 281.1 «Содействие диверсионной деятельности», 281.2 «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и 281.3 «Организация диверсионного сообщества или участие в нем». Все три предполагают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Диверсии на объектах транспорта участились как раз в конце прошлого года. Поначалу уголовные дела за поджоги объектов РЖД возбуждались по статье «Умышленное уничтожение имущества», однако при раскрытии тех или иных преступлений стало выясняться, что исполнители чаще всего были завербованы спецслужбами Украины. Один из последних поджогов на железной дороге совершен в Краснодарском крае утром 24 сентября. Из-за инцидента на 16 минут был задержан пассажирский поезд.