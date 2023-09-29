Пхукет, Таиланд, 29 сентября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Турист из России погиб на острове Пхукет в Таиланде из-за сильного отливного течения. Об этом сообщило 29 сентября издание The Phuket News.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Накануне во время отлива на пляже Банг Тао три человека попали в сильную отбойную волну в 200 метрах от берега. К ним на помощь отправились спасатели на гидроцикле.

Двоих благополучно спасли, а третий, 34-летний мужчина, находился в воде без сознания лицом вниз. Его доставили на берег и попытались реанимировать сначала спасатели, а потом врачи. В больнице, куда доставили российского туриста, констатировали его смерть.

Отмечается, что мужчина находился в Таиланде с 23 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на частной вилле на острове Пхукет обнаружили тело 22-летнего российского туриста, уроженца Читы. Мужчина находился в бассейне, тело пролежало в воде 12 часов. О погибшем известно, что в бассейне он занимался йогой и фридайвингом.