Москва, 3 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Президент Федерации шахмат Москвы и шахматной федерации ЦФО Сергей Лазарев во время встречи со знакомой забыл на столе конверт с 1 млн рублей. По камерам видеонаблюдения удалось вычислить, кто забрал оставленные деньги. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Сергей Фадеичев/ТАСС Сергей Лазарев

27 сентября в полицию обратился 58-летний Сергей Лазарев. Мужчина рассказал, что днём 20 сентября он находился в одном из заведений на Тверском бульваре на встрече с женщиной по имени Людмила. Окончив разговор Сергей вышел из заведения, забыв конверт на столе.

«При просмотре камер видеонаблюдения, заявитель установил, что конверт, в котором находились денежные средства в размере 1 000 000 рублей, после его ухода забрала известная ему женщина, та самая Людмила. Возвращать деньги, по словам заявителя, она отказалась. В полиции Сергей не смог объяснить, почему обратился в полицию только спустя через неделю», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению Сергея полиция проводит проверку. Полиция установила личность забравшей деньги женщины. Ею оказалась полная тезка одного из судебных приставов Москвы.

Сергей Евгеньевич Лазарев родился 11 апреля 1965 года. В 2003–2004 годах Сергей Евгеньевич был советником председателя правительства Чеченской Республики, одновременно занимал должность заместителя полномочного представителя Чеченской Республики при президенте РФ. С 2016 года Сергей Евгеньевич занимает пост президента общественной организации «Межрегиональная шахматная федерация Центрального федерального округа». Входит в состав наблюдательного совета «Федерации шахмат России». А с 2019 года он президент Региональной спортивной общественной организации «Федерация шахмат» в городе Москве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что посетитель оставил швейцарские часы за сотни тысяч рублей на столике «Ростикса» в центре Москвы. Их украли и сдали в ломбард.