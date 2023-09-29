Артём, Приморский край, 29 сентября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. В Артёме Приморского края мужчина попытался поджечь военкомат, сообщил 29 сентября источник ИА Регнум.

Инцидент произошёл ночью 28 сентября, неизвестный перелез через забор, подошёл к зданию военного комиссариата на улице Фрунзе и кинул в него две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

Однако первая бутылка отскочила и разбилась рядом, а вторая подожгла самого злоумышленника. Мужчина убежал с места происшествия.

Полицейские установили личность злоумышленника и его сообщника, они задержаны. В ходе обысков у них изъяли три стеклянные бутылки с горючей жидкостью.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время по России прокатилась волна поджогов военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах. Зачастую предыстория у всех этих преступлений одинакова: позвонили неизвестные, пообещали денежное вознаграждение, возврат украденных мошенниками средств либо шантажировали безопасностью родных. По словам экспертов, за звонками обычно стоят украинские мошенники и спецслужбы.

В августе МВД зарегистрировало резкий рост количества сообщений из регионов об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики, при которой они не только пытаются похитить деньги обманутых россиян, но также вовлечь их в совершение терактов и диверсий.

Чаще всего злоумышленники начинают беседу с потенциальными жертвами с помощью стандартных приёмов, а потом просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких, требуя во избежание этого совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.