Москва, 29 сентября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области, в результате были повреждены два дома и здание школы. Об этом 29 сентября сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Глава региона отметил, что в результате обстрела ВСУ села Дорогощь Грайворонского городского округа никто не пострадал, осколками снарядов были повреждены два частных жилых дома, в них были выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, также был повреждён один автомобиль.

«Также повреждения имеются в здании местной школы», — сообщил Гладков, напомнив, что учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате.

На месте работают сотрудники оперативных служб, подомовой обход продолжается.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября Гладков заявил, что в результате артобстрела со стороны ВСУ села Долгого в Белгородской области женщина получила осколочное ранение головы. Гладков уточнил, что бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в центральную районную больницу.

Чуть ранее, днём, губернатор Белгородской области сообщал об обстреле села Большетроицкого, где шесть зданий получили повреждения, жители села не пострадали.

Кроме того, 26 сентября Гладков сообщал и о других атаках на территорию региона со стороны ВСУ. В частности, под удар попало село Новая Таволжанка, в результате была нарушена линия электроснабжения и сгорела одна хозяйственная постройка.