Кишинёв, 29 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Молдавия присоединилась к механизму гражданской обороны Европейского союза, который координирует помощь при природных и техногенных катастрофах. Соглашение об этом подписали 29 сентября в Кишинёве глава МВД республики Адриан Ефрос и еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, церемонию транслировал телеканал RLIVE.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Ленарчич заявил, что подписание документа принесёт выгоду обеим сторонам: Молдавия станет полноправным членом механизма, а ЕС станет сильнее благодаря её вкладу. Он напомнил, что по линии механизма Молдавия уже получила помощь от 20 стран, когда в страну хлынули украинские беженцы.

«Отныне Молдавия сможет сидеть со странами ЕС за одним столом при обсуждении вопросов гражданской обороны и сможет получать помощь, координацию и финансирование», — добавил Ленарчич.

Механизм гражданской обороны ЕС действует с 2001 года, он объединяет 27 стран Евросоюза и ещё десять государств, не входящих в объединение. Соглашение о присоединении к нему Молдавии вступит в силу с 1 января 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Молдавия — ассоциированный член ЕС с 2014 года. В мае молдавский президент Майя Санду заявила, что в состав ЕС страна может войти к 2030 году.