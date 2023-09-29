Москва, 29 сентября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В Москве задержанная с наркотиками Татьяна П. попыталась сбежать из отделения полиции через окно и погибла. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Инцидент произошёл накануне на северо-востоке столицы. Татьяну П. вместе с ещё одним подозреваемым в распространении наркотических средств доставили в отдел полиции. В отношении женщины, у которой и нашла свёрток с неизвестным веществом, возбудили уголовное дело. В какой-то момент, находясь в кабинете оперативников на допросе, женщина резко вскочила со стула, оттолкнула сотрудника и попыталась сбежать через окно. Из-за полученных травм при падении с высоты четвёртого этажа она скончалась ещё до приезда скорой помощи.

По данному факту назначено проведение служебной проверки.

В июле ИА Регнум сообщало, что заключённый Следственного изолятора № в Благовещенске сбежал через окно для приёма передач в комнате для свиданий. Скрыться надолго ему не удалось. Через пару дней беглеца задержали.