Москва, 29 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов вырос на 1,27%, (1,23 рубля), до 98,02 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара

Отметку в 98 рублей курс доллара превысил впервые с 8 сентября.

Курс евро прибавил 1,73% (1,77 рублей), до 103,98 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 году — 91,1 рубля, в 2026 году — 92,3 рубля. В ведомстве ожидают, что курс к ноябрю — декабрю 2023 года составит 94 рубля за доллар, со снижением до 90 рублей в середине 2024 года.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил изучить китайскую модель, при которой юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний. Он призвал реализовать отечественный аналог такой модели при сохранении единства курса рубля.

В ЦБ отметили, что сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведёт к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка.