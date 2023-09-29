Москва, 29 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Некоторые города в новых регионах России, почти полностью уничтоженные в результате обстрелов ВСУ и в ходе освобождения от украинской армии, восстанавливать не будут, заявил 29 сентября министр строительства России Ирек Файзуллин.

Tatarstan.ru Ирек Файзуллин

«Попасная — мы решили не восстанавливать. Потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем пока, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет, тепла, естественно, и газа тоже, но люди хотят остаться», — сказал министр на заседании Общественного совета при ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2022 года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что город Попасная почти полностью разрушен и, вероятно, восстановлению не подлежит.

Власти ЛНР сосредоточатся на том, чтобы люди, которые остались на освобожденных территориях, и те, кто туда возвращается, получили доступ к основным коммунальным услугам, отметил Пасечник. Специальная комиссия определит, какие дома подлежат восстановлению или пригодны для проживания, в них и будут расселены люди, пояснил он.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров и организации, участвующие в восстановлении разрушенных городов в Донбассе. Глава Минстроя в свою очередь отмечал, что уже к февралю 2023 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях восстановили более 4500 объектов и построили 46 новых.

В декабре 2022 года Владимир Путин поручил подготовить специальную программу социально-экономического развития для новых субъектов федерации. Глава государства подчеркнул, что не позднее 2030 года эти регионы должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры и социальных услуг, а также по другим параметрам качества жизни. В апреле 2023 года правительство России утвердило долгосрочную программу развития новых регионов страны.