Киев, 29 сентября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Украинская армия очень медленно продвигается, у неё недостаточно вооружения. Об этом сообщила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале.

Офис президента Украины Анна Маляр

Маляр отметила, что ситуация для ВСУ крайне сложная, отчасти бои завершаются без изменения положений.

Экс-замминистра обороны Украины добавила, что у Вооружённых сил России имеется преимущество в количестве вооружений.

Политик также отметила, что, несмотря на то что Украине выделяют помощь союзники, её не хватает.

Как передавало ИА Регнум, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский начинает надоедать миру. По его словам, уже самые большие «ястребы» поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, начиная говорить с главой киевского режима другим языком. Фицо напомнил, что Зеленскому в ходе недавней поездки в Соединённые Штаты не позволили выступить в Конгрессе, а в Канаде активисты устроили митинг против его визита.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что контрнаступление ВСУ породило феномен — бойцы ВСУ начали добровольно сдаваться в плен, особенно активно — на ореховском направлении запорожского фронта. С середины лета уже около 10 тыс. военнослужащих ВСУ воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга» и сдались в плен.

26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки ВСУ провести контрнаступление остаются безуспешными. В сентябре 2023 года киевская армия потеряла более 17 тысяч военнослужащих, а российские войска в этот же период расширили зону контроля на купянском направлении в Харьковской области, отметил министр.