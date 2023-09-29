Москва, 29 сентября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Главы делегаций оборонных ведомств стран Содружества Независимых Государств, прибывшие в Тулу на заседание Совета министров обороны стран СНГ, посетили предприятие оборонно-промышленного комплекса России в Туле. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кадр из видео Главы оборонных делегаций СНГ посетили предприятие ОПК в Туле

Отмечается, что руководители делегаций посетили АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова». Они осмотрели производственную площадку предприятия, где выпускают тяжёлую военную технику. Гости ознакомились с многоцелевым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ» на колесном шасси «Тайфун-К», БМП-2М с боевым отделением «Бережок» и ЗРПК «Панцирь-С1».

Им также были представлены комплекс средств автоматизированного управления огнём артиллерийских подразделений «Малахит» и образцы стрелково-гранатометного вооружения, которые подтвердили своё высокое качество и эффективность в зоне проведения спецоперации.

«Судя по отзывам, главы делегаций государств — участников СНГ высоко оценили российскую продукцию военного назначения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, открывая заседание совета министров обороны государств СНГ в Туле, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств. Он отметил, что вопросы военно-технического сотрудничества и двусторонних контактов постоянно находятся в центре внимания совета министров обороны. Шойгу назвал символичным, что совместная работа с коллегами началась с посещения тульского оборонного предприятия и знакомства с российской продукцией военного назначения.

Главы делегаций оборонных ведомств России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Казахстана прибыли в Тулу для участия в заседании совета министров обороны государств — участников СНГ, во время заседания они рассмотрят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес.