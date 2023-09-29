Москва, 29 сентября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про случайный ремонт в чужой квартире, бракосочетание в камуфляже и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Пётр Бажанов. Портрет Фёдора Ушакова. 1912

Центральный федеральный округ

Очередное нелепое преступление случилось в Москве. В магазине бытовой техники вор догадался спрятаться в холодильнике, дождался конца рабочего дня и обчистил кассу. Добычей стали восемь тысяч рублей. «Что делать дальше, вор не придумал. Он вышел из магазина, его заметили и через 40 минут уже задержали», — пишет «Москва. Городовой».

О другом необычном преступлении рассказал канал «Ивановская область. Треш и новости». В Кинешме почти семидесятилетняя бабушка занимала деньги в долг и придумывала разные поводы, чтобы их не отдавать. И — внимание! — заняла в общей сложности 26 миллионов рублей. Теперь они проведет в колонии пять лет за мошенничество.

В Подмосковье около деревни Донино произошло загадочное ДТП. Легковой автомобиль буквально повис на бетонном двухметровом заборе. «Как это произошло — ответ за семью печатями», — сообщают «Новости Замкадья». Пострадавших нет.

Северо-Западный федеральный округ

В новостройке в Санкт-Петербурге собственница затеяла ремонт еще до сдачи дома в эксплуатацию. Она жила за границей, уточнила у застройщика номер своей квартиры и отправила туда дизайнера со строителями. Ремонт обошелся в 700 тысяч рублей. На финальном этапе обнаружилась ошибка: квартира была чужой. Ее настоящие владельцы согласились возместить лишь 185 тысяч. Идет разбирательство, пишет Mash на Мойке.

Приволжский федеральный округ

В краеведческом музее Саранска при помощи современных технологий «оживили» адмирала Ушакова. Когда посетитель проходит мимо, он произносит свою знаменитую фразу: «Сии грозные бури обратятся к славе России». Все дело в специальном датчике, который реагирует на движение, а сама фигура — голографическая проекция, пишет «Голос торамы».

В Пензенской области на небе неожиданно показалось сразу два солнца. Это была разновидность небесной оптической иллюзии, которая называется паргелий. «Но все равно мурашки по коже», — отмечает «Сурский край».

Южный федеральный округ

В Камышине Волгоградской области молодожены пришли на регистрацию брака в камуфляже. «Новости Волгограда» узнали, что так новоиспеченная супруга решила поддержать мужа-контрактника. Позже они собираются сыграть более традиционную и шумную свадьбу.

В Ростовской области жительница вызвала полицию, услышав на свадьбе песню Сердючки со словами на украинском языке. Инцидент случился около администрации города Новочеркасска. Бдительная прохожая вначале упрекнула молодоженов и гостей, а затем обратилась в правоохранительные органы, передает «Ростов главный».

Триумф технологий: на Кубани на сайте ЗАГСа запустили сервис подбора имени ребенку. «Теперь можно будет сгенерировать имя, если родителям лень заморачиваться», — шутит «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

Ставропольчанка родила ребенка от незнакомца из-за врачебной ошибки. «В курсе» сообщает, что некоторое время назад семейная пара решилась на искусственное оплодотворение, но пробирки в медцентре перепутали. Врач, допустивший ошибку, не понесет уголовную ответственность: в УК РФ нет соответствующей статьи. Поэтому дело прекратили.

Уральский федеральный округ

«Интересный Екатеринбург» рассказал про двухлетнего ребенка, который в свой первый же день в детском саду совершил побег. Его заметил и остановил охранник другого детсада, расположенного по соседству.

У актера «Уральских пельменей» из машины украли ноутбук со сценариями новых шоу. Поиски злоумышленников не дали результата, и с похитителями решил договориться о выкупе молочный завод. В качестве выкупа похитителям предложен годовой запас молока, пишет «Бажовский сказ».

Сибирский федеральный округ

Уникальный туалет возвели в школе Омска: унитазы выставили в ряд без перегородок, закрыть дверь в туалет тоже невозможно. Om1 узнал, что на перегородки школе пока не хватило денег. Их намерены установить позже.

Омский суд рассмотрел занятную претензию. Судья арбитражного суда оспаривала свое увольнение за появление на работе в нетрезвом состоянии. В пьяном виде она провела два судебных заседания, передает «Сибирский панк». Восстанавливать в должности ее не стали.

В Кемерово мужчина выкопал на огороде мину времен Великой Отечественной войны. Удивительно то, что боев здесь не было. Как мина оказалась на грядках, непонятно. Саперы вывезли ее на полигон и ликвидировали, сообщает «Кузнецкое кайло».

Дальневосточный федеральный округ

Житель Благовещенска несколько лет проходил с пятисантиметровым гвоздем в груди, даже не подозревая об этом. Врачи случайно обнаружили инородное тело в паре миллиметров от легкого и отправили пациента на операцию. «Как гвоздь попал в грудную клетку и как давно, остается загадкой — и для врачей, и для самого мужчины», — передает АСТВ.

На Колыме запустят производство масла из шишек кедрового стланика. Секрет получения масла нашли новосибирские инженеры. Говорят, оно подойдет и для заправки, и для жарки, и для косметических процедур. «Будете у нас на Колыме — обязательно попробуйте», — рекомендует «Смотровая вышка».

«Тридевятое царство» узнало, что осужденных в Хабаровском крае начнут отправлять на сельхозработы в поля. В шутку исправительные работы прозвали «наказание дачей». Заключенные будут работать в теплицах круглый год.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 6 октября.