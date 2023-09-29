Братислава, 29 сентября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский начинает надоедать миру, считает бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Посмотрите, как меняется отношение к Зеленскому, который начинает надоедать всему миру», — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

По его словам, уже самые большие «ястребы» поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, начиная говорить с главой киевского режима другим языком.

Фицо напомнил, что Зеленскому в ходе недавней поездки в Соединённые Штаты не позволили выступить в Конгрессе, а в Канаде активисты устроили митинг против его визита.

Как сообщало ИА Регнум, на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и Трюдо) представил нациста как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Глава киевского режима Владимир Зеленский «сложил все яйца в одну корзину» и за это теперь расплачивается. Он использовал все средства и оружие в контрнаступлении ВСУ, но не добился успеха. Так считает писатель, журналист Джума Буклиб.

В свою очередь экс-разведчик США Скотт Риттер считает, что встречи Зеленского с чиновниками из Североатлантического альянса приблизили крах ВСУ. Последователи Степана Бандеры не заслуживают меньшего, добавил он.