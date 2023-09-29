Москва, 29 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Кремль уже дал всю необходимую информацию по теме избиения в Чечне Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 29 сентября журналистам.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

«Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, обсуждал ли президент Владимир Путин эту тему с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе встречи в Кремле.

Ранее Кадыров сообщил, что его сын Адам избил Журавеля, и назвал его поступок правильным.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября Путин встретился с Кадыровым в очном формате в Кремле. Глава государства положительно оценил личный вклад чеченского лидера и его команды в развитие республики. Также Путин и Кадыров обсудили вопросы, связанные со специальной военной операцией, и строительство новой мечети в Москве.

Жителя Волгограда Журавеля в мае арестовали за сожжение Корана. Позднее его доставили в СИЗО города Грозный. Видео со своим сыном Адомом, избирающим Журавеля, Кадыров опубликовал в сентябре. Он заявил, что посягнувшие на любое священное писание, заслуживают сурового наказания.

Песков 26 сентября не стал комментировать историю с Адамом Кадыровым. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласилась с тем, что за оскорбления чувств верующих нужно наказывать, но напомнила, что для этого есть закон.