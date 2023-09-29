Москва, 29 сентября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы государства Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым носила рабочий и абсолютно рутинный характер.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Это чисто рабочая встреча, поэтому здесь не до парадных костюмов. Абсолютно рутинная рабочая встреча», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему собеседники президента были не в военной форме, а в гражданском.

Отвечая на вопрос, почему только сейчас было решено работать с добровольцами широкомасштабно, представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин на раз разговаривал на эти темы, неоднократно заявлял о том, что все участники СВО и добровольцы одинаково должны пользоваться всеми социальными благами, которые на этот счёт предусмотрены.

Песков добавил, что данная работа продолжается, её необходимо организовывать, в первую очередь синхронизировать с Министерством обороны.

На вопрос о том, вернётся ли ЧВК «Вагнер» на Украину, Песков ответил, что это может прокомментировать только Минобороны России.

Как передавало ИА Регнум, вечером 28 сентября президент России Владимир Путин в Кремле провёл встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, входившим в руководство группы «Вагнер», формирования добровольческих подразделений. В ходе встречи глава государства отметил, что он хотел бы начать именно с беседы с Трошевым.

Российский лидер напомнил, что Трошев более года принимал участие в боях, знает, какие вопросы нужно решать заблаговременно, чтобы боевая работа шла наилучшим образом.

В ходе встречи Путин отметил, что социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников военной спецоперации вне зависимости от их статуса. Российский лидер напомнил, что в России был создан фонд «Защитники Отечества», вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми.